Нарушения в здравоохранении, ДТП в Половинном: главное в Кургане за 30 октября

Водитель, сбивший девочек в селе Половинное Курганской области, оказался бизнесменом Фото: Размик Закарян © URA.RU

Согласно информации местных жителей, 79-летний водитель внедорожника, который сбил двух девочек на крыльце магазина «Магнит» в селе Половинное (Курганская область), является предпринимателем в сфере торговли и управляет зданием супермаркета. Очевидцы сообщают, что после инцидента мужчина осматривал автомобиль, а не пострадавших детей, и не предпринимал попыток связаться с семьями для извинений или предложения помощи. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью.

Курганские политики высказались о праздновании Хэллоуина

Депутаты Курганской областной думы продемонстрировали противоположные позиции относительно празднования Хэллоуина. Парламентарий Дмитрий Ильтяков назвал мероприятие «бесовским праздником» и выступил категорически против его отмечания. В то же время депутат Даниил Москвин от партии «Новые люди» призвал воспринимать Хэллоуин как культурную игру и возможность для молодежи интересно провести время. Представитель КПРФ Иван Камшилов занял умеренную позицию, отметив, что не видит смысла в запретах и считает любой праздник поводом для радости в повседневной жизни.

Владелец Lexus получит компенсацию от «Магнита» за повреждение автомобиля

Курганский автовладелец добился выплаты от торговой сети «Магнит» после инцидента на парковке. В апреле текущего года в припаркованный седан Lexus IS250 врезалась тележка супермаркета, причинив ущерб на сумму около 93 тысяч рублей. С учетом расходов на экспертизу и юридические услуги общая сумма претензий превысила 112 тысяч рублей. В начале октября суд утвердил мировое соглашение между владельцем автомобиля и АО «Тандер», согласно которому компания обязуется выплатить всю сумму в течение 15 банковских дней.

Продолжение после рекламы

Прокуратура Курганской области выявила свыше 300 нарушений в здравоохранении

На заседании коллегии прокуратуры Курганской области под руководством главы ведомства Владислава Московских были представлены результаты надзорных мероприятий в сфере здравоохранения. С начала 2025 года территориальными прокурорами региона было обнаружено более 300 нарушений, касающихся обеспечения граждан льготными лекарствами, соблюдения прав медицинских работников, а также проведения ремонтов и строительства медицинских объектов. По итогам проверок внесено 78 представлений, направлено 54 исковых заявления в суды, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 94 должностных лица.

Участок под детский сад в поселке Левашово передан под коттеджное строительство

Жители поселка Левашово в Кургане, где проживает около 3,3 тысячи человек, остались без перспективы строительства детского сада. Земельный участок площадью 5,5 тысячи квадратных метров, ранее зарезервированный под дошкольное учреждение, официально переведен под индивидуальное жилищное строительство. Представители департамента архитектуры пояснили, что во время общественных обсуждений замечаний от жителей не поступало. Отсутствие детского сада также означает, что микрорайон не получит центральное водоснабжение, и семьи продолжат пользоваться колодцами и скважинами с повышенным содержанием железа в воде.

В курганском гипермаркете начал работу робот-продавец

В одном из гипермаркетов Кургана появился необычный сотрудник — робот-продавец в виде кота. Устройство самостоятельно перемещается между торговыми стеллажами, на его экране отображается улыбающаяся кошачья морда с подмигивающими глазами. Внутри робота размещены шоколадные киндер-сюрпризы для продажи покупателям. Внедрение роботизированного продавца продолжает традицию необычных «сотрудников» в курганских торговых точках и представляет собой новый формат взаимодействия с клиентами с использованием современных технологий.

Стоимость аренды однокомнатных квартир в Кургане снижается

В октябре 2025 года на рынке долгосрочной аренды жилья в Кургане зафиксировано снижение цен. По данным портала «Мир квартир», средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 19,6 тысячи рублей, что на 6,8% ниже предыдущих показателей. Генеральный директор портала Павел Луценко объяснил ситуацию корректирующим эффектом после беспрецедентного роста цен в прошлом году. При этом наблюдается противоположная тенденция для трехкомнатных квартир — их аренда подорожала в среднем на 11,6% и составляет 24,4 тысячи рублей, что выводит Курган на второе место среди регионов с наибольшим ростом в этом сегменте.

Продолжение после рекламы

Полиция рассматривает возбуждение уголовного дела по факту ДТП в Половинном