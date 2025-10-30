В Тюмени ко Дню народного единства пройдут сотни мероприятий Фото: Николай Бастриков © URA.RU

День народного единства в Тюмени отметят с размахом. С 1 по 8 ноября горожан ждут сотни праздничных мероприятий: от концертов и фестивалей до выставок и мастер-классов. Мы отобрали самые яркие события, чтобы вы точно не пропустили ничего интересного. Подробнее о том, как и где провести свободное время, читайте в афише URA.RU.

Концерты

1 ноября в 16:00 в ДК «Орфей» пройдет праздничная программа «Сила в единстве». Вход свободный.

2 ноября в 13:00 в ТРЦ «Кристалл» состоится концерт «Мы — единое целое». Вход свободный.

3 ноября с 13:00 до 22:00 в молодежной резиденции «Башня» пройдет концерт «Мы едины — мы непобедимы!»

4 ноября в сквере «Казачьи луга» пройдет праздничная программа «Мы — единое целое». На сцене выступят творческие коллективы Центра русской культуры, в исполнении которых прозвучат патриотические и народные песни.

4 ноября в 15:00 на пешеходной улице Дзержинского состоится концертная программа «О тебе, моя Россия». В программе — выступления национальных творческих коллективов и солистов.

4 ноября во Дворце творчества и спорта «Пионер» выступит ансамбль «Музыкальный трамплин». Коллектив исполнит популярную песню «Матушка земля».

8 ноября в 12:00 во дворце культуры «Нефтяник» пройдет концерт «В ритме единства». В программе: номера, посвященные культуре народов Кавказа, и стилизованный свадебный обряд.

8 ноября в 15:00 в ДК «Нефтяник» состоится концерт «Россия — наш общий дом». В программе: русские и казачьи песни, узбекские и казахские танцы, традиции коренных народов Севера.

Фестивали

1 ноября в 11:00 в ДК «Водник» пройдет фестиваль народного творчества «Россия — это МЫ». Мероприятие бесплатное, в нем могут принять участие все желающие от четырех лет.

4 ноября в 14:00 в театральном центре «Космос» пройдет фестиваль «Мост культур». Гостей ждет: квест по станциям, концертная программа с колоритом разных стран, подарки, дегустация национальных блюд.

Выставки

3 ноября с 10:00 до 18:00 в ДШИ «Гармония» пройдет выставка, посвященная Дню народного единства. Работы выполнены учащимися художественного отделения под руководством преподавателя Вероники Архиповой. В рисунках использовались разные художественные техники, такие как: работа сухими материалами на тонированной бумаге и акварельные этюды.

Мастер-классы

3 ноября во Дворце национальных культур «Строитель» пройдет интерактивная программа «В единстве культур — сила народа» и мастер-классы:

с 18:00 до 19:00 — изготовление оберегов «Ангелочек» и куклы «На счастье» в традиционной технике (скручивание и завязывание ткани).

с 19:00 до 20:15 — этно-квиз «От Сибири до Кавказа» с творческими заданиями и вопросами викторины о народных традициях и обрядах.

с 20:15 до 21:00 — мастер-класс по народным танцам, где научат основам лезгинки и кадрили.