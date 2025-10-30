В Свердловской области спасут тысячи гектаров заброшенных сельхозземель. Видео
Многие земли не используются по назначению
В Свердловской области без дела стоят около 400 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Чтобы спасти площади, губернатор Денис Паслер предложил оформить их в муниципальную собственность и передать сельхозпроизводителям.
«Эти земли существуют „на бумаге“, но значительная их часть давно не используется по назначению и заросла деревьями. Вовлекать такие участки в оборот зачастую нецелесообразно, необходимо менять категорию земель и решать, как поступить с образовавшимися лесными массивами», — написал Паслер в своем telegram-канале.
Помимо передачи, земли обследуют и верифицируют, чтобы понять, какая часть площадей будет эффективна в использовании. «В этой работе ожидаю инициативы от глав муниципальных образований, ведь именно местные администрации формируют и подают через региональное МинАПК заявки на вовлечение сельхозземель в оборот», — заявил глава региона.
Также были подведены итоги уборочной кампании текущего года. План по заготовке рапса, подсолнечника и прочих технических культур был перевыполнен — собрано свыше 100 тысяч тонн при запланированных 70 тысячах тонн. Кроме того, заготовлено более двух миллионов тонн кормов, включая сенаж, сено и силос. Урожай зерновых составил почти 768 тысяч тонн, картофеля — 246 тысяч тонн, а овощей открытого грунта — более 38 тысяч тонн (показатели превышают результаты предыдущего года).
