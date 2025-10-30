Многие земли не используются по назначению Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Свердловской области без дела стоят около 400 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Чтобы спасти площади, губернатор Денис Паслер предложил оформить их в муниципальную собственность и передать сельхозпроизводителям.

«Эти земли существуют „на бумаге“, но значительная их часть давно не используется по назначению и заросла деревьями. Вовлекать такие участки в оборот зачастую нецелесообразно, необходимо менять категорию земель и решать, как поступить с образовавшимися лесными массивами», — написал Паслер в своем telegram-канале.

Помимо передачи, земли обследуют и верифицируют, чтобы понять, какая часть площадей будет эффективна в использовании. «В этой работе ожидаю инициативы от глав муниципальных образований, ведь именно местные администрации формируют и подают через региональное МинАПК заявки на вовлечение сельхозземель в оборот», — заявил глава региона.

