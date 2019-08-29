Поисковые системы обязали удалять ссылки на пиратский контент за считанные часы

Поправки в закон «Об информации вступят в силу
Поисковые системы будут обязаны подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их после появления в нем в течение шести часов. Поправки в закон «Об информации» предложили ряд телекомпаний, онлайн-кинотеатров, а также IT-компании.
Роскомнадзор пообещал, что правообладатели сами выберут себе компанию, которая будет отслеживать пиратские ссылки, пишут «Ведомости». Число реестров, по информации газеты, будет не ограничено.
Представитель ведомства уточнил, что поправки направлены для изучения президенту РФ, а аалее их планируют передать в комитет по информационной политике Госдумы, который продолжит работу над ним и внесет на рассмотрение парламента.