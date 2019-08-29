В офисе главного медиарупора властей ХМАО начнут продавать алкоголь и сигареты

Руководство издательского дома «Новости Югры» ведет переговоры о сдаче части помещений в своем офисе в Ханты-Мансийске сети супермаркетов «Пятерочка». Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«У издательского дома освободились помещения, и они договариваются об их передаче ритейлеру „Пятерочка“. Если сделка состоится, то там можно будет купить пиво, сигареты, продукты питания, что как-то не очень коррелируется с имиджем главного правительственного медиа», — сообщил инсайдер.
Генеральный директор ИД «Новости Югры» Алексей Елизаров в беседе с корреспондентом «URA.RU» подтвердил информацию о проведении таких переговоров. Он заявил, что в здании, которое принадлежит издательскому дому, располагаются несколько арендаторов. Один из них предупредил о сокращении занимаемых площадей. «В связи с этим был начат активный поиск арендатора на свободные площади. Одним из тех, кто выразил заинтересованность объектом, стал ритейлер „Пятерочка“. Переговоры ведутся о 27% здания, на данный момент идёт процесс согласований условий договора — его сроков и стоимости», — прокомментировал Елизаров.
Еще один источник «URA.RU» в медиасообществе предположил, что на такой шаг руководство правительственного холдинга идет из-за неустойчивого финансового положения. «Аренда — это всегда гарантированный доход при условии сдачи помещений и понятно, что в „Новостях Югры“ не хотят его лишиться», — считает инсайдер.