Тхэквондист из ХМАО завоевал золото Кубка России
На Кубке России собралось 350 спортсменов из 30 регионов страны
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Югорчанин Степан Слепов из поселка Федоровский (ХМАО, Сургутский район) стал победителем Кубка России по тхэквондо, который проходил в Елабуге (Республика Татарстан). Спортсмен одержал четыре победы в категории до 80 килограмм. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».
«Степан Слепов из Федоровского, Сургутский район, завоевал золото Кубка России по тхэквондо, который проходил в Елабуге. В весовой категории до 80 кг спортсмен одержал четыре чистые победы и поднялся на высшую ступень пьедестала», — пишут в посте.
Триумф победы со спортсменом разделяет его тренер Анатолий Ромашов — член основного состава сборной России по тхэквондо. За первенство боролось 350 сильнейших бойцов из 30 регионов страны. С 26 по 29 октября ожидается чемпионат России, а затем международные соревнования в Китае.
