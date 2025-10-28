Телекомпания из ХМАО впервые получила «ТЭФИ-Kids» за лучшую детскую программу
Вероника Чубенко и Павел Быстряков получили награду за программу «Тип-Топ Новости»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Югорская телекомпания «СургутИнформ-ТВ» стала победителем всероссийской премии «ТЭФИ-Kids 2025» в номинации «Ежедневная информационно-развлекательная программа для детей». Об этом рассказали в telegram-канале «SiTV».
«СургутИнформ-ТВ — обладатель премии „ТЭФИ Kids 2025“», — пишут в посте. Награду за программу «Тип-Топ Новости» получил главный редактор Вероника Чубенко и режиссер Павел Быстряков.
«Тип-Топ Новости» — телепрограмма для детей и подростков, объясняющая события современного мира доступным языком: международные конфликты, спортивные соревнования, встречи глав государств. Награда за эту программу первая для Ханты-Мансийского АО в истории премии.
