28 августа 2019

Филипп Киркоров со сцены обматерил персонал фестиваля «Новая волна»

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Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Филиппа Киркорова возмутила организация конкурса «Новая волна — 2019»Фото: wikipedia.org

Певец Филипп Киркоров во время своего выступления на фестивале «Новая волна — 2019» обругал матом организаторов мероприятия. Артист оказался возмущен сорванными сроками подготовки к концерту и заявил, что шоу не будет, если он не сможет провести репетицию.

«Я пока не отрепетирую с камерами, шоу ваше [плохое] не начнется, понятно вам всем?» — заявляет Киркоров со сцены. Не стесняясь в выражениях, певец отметил, что ему нет дела до того, сколько времени осталось до начала мероприятия.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в этом году проходит в Сочи с 24 по 29 августа. В конкурсе принимают участие 13 финалистов из 11 стран мира, специальными гостями «Новой волны — 2019» стали Наталия Орейро и Рита Ора, пишет «Дни.ру».

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