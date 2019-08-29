Об инциденте рассказал кандидат в губернаторы Юрий Ярушину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске Курганской области подожгли офис партии ЛДПР. Инцидент помешал претенденту на пост мэра города подать документы в комиссию, сообщил «URA.RU» руководитель регионального отделения партии, кандидат в губернаторы Юрий Ярушин.

«Разбили стекло и подожгли флаг, загорелся агитационный материал кандидата в губернаторы», — рассказал Ярушин. Он уточнил, что пожар удалось быстро локализовать. По мнению кандидата в губернаторы, инцидент может быть связан с избирательной кампанией. Кроме того, как уточнил Юрий Ярушин, из-за инцидента кандидату на пост главы Шадринска — координатору городского отделения Юрию Поникаровских — пришлось отказаться от планов по передаче документов в комиссию по отбору кандидата на пост главы Шадринска. «Сегодня последний срок, он еще успеет», — уточнил Ярушин.

В Шадринске подожгли штаб ЛДПР Фото: Юрий Ярушин

В УМВД России по Курганской области сообщили, что сообщение о нападении зарегистрировано. «В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», — заявили в пресс-службе ведомства.

Также кандидатами в губернаторы Курганской области являются врио главы региона Вадим Шумков, депутат курганской городской думы от КПРФ Яков Сидоров и директор института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяна Майборода («Справедливая Россия»).