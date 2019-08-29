Стрелков объяснил решение Трампа «заморозить» военную помощь Украине

Военный эксперт Игорь Стрелков полагает, что в Украине средства, выделенные США, могли разворовать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Причиной «заморозки» средств, выделенных Киеву в качестве военной помощи, может быть проверка их целевого расходования, так как в Украине эти деньги разворовали. Так в беседе с «URA.RU» экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа «заморозить» военную помощь Украине.

«Я полагаю, „замораживание“ средств связано с рядом громких скандалов по поводу нецелевой траты средств в Киеве, а не с другими вопросами политического плана, — рассказал Стрелков. — Не знаю, поддерживает ли Трамп конкретно Киев, но антироссийское лобби в сенате и конгрессе США достаточно сильное, и Трамп вряд ли стал ругаться с ними именно по этому поводу». По словам Стрелкова, США оказывает Киеву незначительную помощь, Украина выживает за счет иных средств.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине, на время которого выделенные Киеву средства в размере 250 миллионов долларов будут заморожены. При этом в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США обеспокоены решением Трампа. Одни эксперты считают, что пересмотром вопроса военной помощи Украине Трамп добивается возвращения «Большой восьмёрки» с участием России, в то время другие эксперты отмечают, что вопрос о том, куда уходят деньги, рассчитанные на военную помощь, вставал неоднократно небезосновательно, так как речь может идти о коррупции, пишет «Национальная служба новостей».