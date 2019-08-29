Трамп «заморозил» военную помощь Украине

Дональд Трамп хочет проверить, как используются выделяемые Украине средства Фото: Официальный сайт «НАТО»

Президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине, на время которого выделенные Киеву средства будут заморожены. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник в администрации американского лидера.

«Трамп хочет убедиться, что средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов», — передает ТАСС. В проверке примут участие глава Минобороны США Марк Эспер и помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

В комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США обеспокоены заморозкой средств. Отмечается, что ведомство отправило запрос в администрацию о том, в связи с чем она задерживает выделение денег. Также информацию запросил комитет по делам вооруженных сил.

Военная помощь Украине в 2019 году составила 250 млн долларов. За последние пять лет США выделили Украине более 1,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО. В беседе с «Национальной службой новостей» заявил, что Вашингтон поддерживает Киев в присоединении к НАТО. Однако Украина рассчитывали на большую помощь, а не только на поставку старого вооружения.