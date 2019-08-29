Журналистка, которую оскорблял Киркоров, прокомментировала скандал на «Новой волне»

Филипп Киркоров не впервые попадает в различные неоднозначные истории Фото: wikimedia.org

Поведение певца Филиппа Киркорова, обматерившего персонал музыкального фестиваля «Новая волна — 2019», является неприемлемым. Такое мнение высказала журналистка Ирина Ароян, которую в 2004 году король российской поп-музыки оскорбил на пресс-конференции.

«Это не мужское поведение. Матом ругаться плохо, что тут еще можно сказать», — заявила она в беседе с корреспондентом «URA.RU».

Ранее Киркоров во время своего выступления на фестивале «Новая волна — 2019» обругал матом организаторов мероприятия. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях. Артист возмутился сорванными сроками подготовки к концерту и заявил, что шоу не будет, если он не сможет провести репетицию. Киркоров отметил, что ему нет дела до того, сколько времени осталось до начала мероприятия.

15 лет назад, 20 мая 2004 года, на пресс-конференции Киркорова в Ростове-на-Дону певец оскорбил журналистку Ирину Ароян. Фраза Киркорова в адрес Ароян «Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон» стала широко известной и даже вызвала подражания, напоминает «Национальная служба новостей». Российские журналисты после этого инцидента объявили исполнителю бойкот, однако через несколько лет Киркоров сумел восстановить свою репутацию.