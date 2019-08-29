В центре Тюмени будут садиться вертолеты

Вертолетная площадка позволит оперативно оказывать экстренную помощь жителям отдаленных районов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

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У областной клинической больницы №2 (ОКБ №2), расположенной в центре Тюмени, оборудуют площадку для посадки вертолетов. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор, сообщили в пресс-службе главы региона. Наличие площадки позволит оперативно оказывать экстренную помощь жителям отдаленных районов.

Именно ОКБ №2 сегодня выполняет функцию больницы скорой и экстренной медицинской помощи. В частности, здесь действует региональный сосудистый центр, куда доставляют пациентов с инсультами. Ежегодно больница принимает около двух тысяч таких пострадавших.

Согласно распоряжению губернатора, из бюджета будут выделены деньги на проведение изыскательских и проектных работ. Точные сроки и стоимость оборудования вертолетной площадки пока не называются. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Здравоохранение».