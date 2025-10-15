Ремонт начали этой осенью
В Тюмени ремонтируют фасад хрущевки на пешеходной улице Дзержинского. После основных работ приступят к оформлению домов. Горожане уже предлагают создать на стенах мурал, карту или узор ковра. Как проходит капитальный ремонт — в фоторепортаже URA.RU.
