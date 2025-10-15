15 октября 2025

Хрущевки в центре Тюмени готовят к преображению. Фоторепортаж

В Тюмени на фасадах хрущевок на Дзержинского хотят нарисовать муралы
Ремонт начали этой осенью
Ремонт начали этой осенью Фото:

В Тюмени ремонтируют фасад хрущевки на пешеходной улице Дзержинского. После основных работ приступят к оформлению домов. Горожане уже предлагают создать на стенах мурал, карту или узор ковра. Как проходит капитальный ремонт — в фоторепортаже URA.RU.

