15 октября 2025

В Тюмени закрылся популярный ресторан восточной кухни

В Тюмени закрылся ресторан восточной кухни Tate Izakaya
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан Tate Izakaya открылся летом 2024 года
Ресторан Tate Izakaya открылся летом 2024 года Фото:

В Тюмени прекратил работу ресторан восточной кухни Tate Izakaya. Информация об этом была опубликована в социальных сетях заведения. 

«Tate временно закрыт, но это не про прощание. Это про ожидание чего-то нового», — указано в публикации представителей ресторана.

Ресторан Tate Izakaya проработал чуть больше года. Он был открыт летом 2024-го в элитном тюменском квартале «Машаров». 

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени закрылся ночной клуб Niti. На его месте появится новое развлекательное заведение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени прекратил работу ресторан восточной кухни Tate Izakaya. Информация об этом была опубликована в социальных сетях заведения.  «Tate временно закрыт, но это не про прощание. Это про ожидание чего-то нового», — указано в публикации представителей ресторана. Ресторан Tate Izakaya проработал чуть больше года. Он был открыт летом 2024-го в элитном тюменском квартале «Машаров».  Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени закрылся ночной клуб Niti. На его месте появится новое развлекательное заведение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...