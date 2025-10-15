В Тюмени закрылся популярный ресторан восточной кухни

Ресторан Tate Izakaya открылся летом 2024 года
В Тюмени прекратил работу ресторан восточной кухни Tate Izakaya. Информация об этом была опубликована в социальных сетях заведения.
«Tate временно закрыт, но это не про прощание. Это про ожидание чего-то нового», — указано в публикации представителей ресторана.
Ресторан Tate Izakaya проработал чуть больше года. Он был открыт летом 2024-го в элитном тюменском квартале «Машаров».
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени закрылся ночной клуб Niti. На его месте появится новое развлекательное заведение.
