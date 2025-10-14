Ассортимент пополнили статуэтки, мишура и фигурки сказочных персонажей
В магазинах Тюмени начали продавать новогодние украшения. В ассортименте – мишура, статуэтки и фигурки Деда Мороза. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«На полках в магазине Fix price появились новогодние товары. В основном – статуэтки и игрушки. Продавцы сообщили, что ассортимент постепенно будет добавляться», – рассказал корреспондент агентства.
В других тюменских магазинах пока новогоднюю атрибутику не выставили. Чаще всего украшения начинают появляться в ноябре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!