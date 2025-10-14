14 октября 2025

Праздник к нам приходит: в тюменских магазинах начали продавать новогодние украшения. Фото

В тюменских магазинах начали продавать новогодние украшения
© Служба новостей «URA.RU»
Ассортимент пополнили статуэтки, мишура и фигурки сказочных персонажей
Ассортимент пополнили статуэтки, мишура и фигурки сказочных персонажей

В магазинах Тюмени начали продавать новогодние украшения. В ассортименте – мишура, статуэтки и фигурки Деда Мороза. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«На полках в магазине Fix price появились новогодние товары. В основном – статуэтки и игрушки. Продавцы сообщили, что ассортимент постепенно будет добавляться», – рассказал корреспондент агентства.

В других тюменских магазинах пока новогоднюю атрибутику не выставили. Чаще всего украшения начинают появляться в ноябре.

© Служба новостей «URA.RU»
