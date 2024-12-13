Что скрывал Асад от сирийцев: как жил и чем владел свергнутый президент

Согласно информации The Washington Post, президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности свой роскошный стиль жизни. В статье издания, озаглавленной «Асад жил в тихой роскоши, пока сирийцы голодали», говорится о видеозаписях, на которых показано, как люди выносят из дома политика дорогие вещи. Как жил и чем владел Асад до свержения — в материале URA.RU.
В США рассказали о «тихой роскоши» семьи Асада
За время своего почти 25-летнего президентства в Сирии, Башар Асад поддерживал образ скромности, несмотря на обладание значительной властью. Однако, после его свержения, стало известно о роскоши, скрытой в его резиденции.
Как сообщает The Washington Post (WP), ссылаясь на слова соседей Асада и видеозаписи, размещенные в интернете, мародеры нашли в поместье множество предметов роскоши, включая дизайнерскую одежду и автомобили высокого класса. Статья под заголовком «Асад жил в тихой роскоши, пока сирийцы голодали» отмечает, что видеоматериалы показывают, как сирийцы выносят из дома сумки Louis Vuitton, одежду от Dior, Hermes и Cartier. Также видео демонстрируют роскошные интерьерные элементы.
Гараж с элитными автомобилями
Популярное видео в интернете показывает просторный гараж с элитными автомобилями, якобы принадлежавшими Асаду. WP подтверждает, что запись была сделана в президентском дворце, но точная дата съемки не установлена.
«На вид Асад и его ближайшие родственники вели достаточно обыденную жизнь», — сообщил WP Аммар Махайни, пенсионер, долгие годы проживший недалеко от резиденции семьи Асад в Дамаске. По его словам, дети Асада учились в обычных школах и были подобны другим ученикам из обеспеченных семей. Семья также использовала обычные автомобили и носила простую одежду. «Моя сестра видела его дочь в клубном бассейне среди друзей», — добавил он.
В бункере брата Асада нашли золотой Коран и драгоценности
Недавно в интернете появились видеоматериалы, изображающие бункер, принадлежащий семье президента Сирии Башара Асада. Данное укрытие расположено под дворцом его брата Махера Асада.
На кадрах видны подземные помещения, оборудованные вентиляцией и защищенные бронированными дверями. В интерьере присутствуют спальные комнаты, переходящие в другие защитные убежища.
Кроме того, были обнаружены предметы роскоши, включая позолоченный Коран и разнообразные драгоценности, пишет RT. Видеозапись также зафиксировала гардероб семьи Асада, где хранятся многочисленные пакеты с одеждой от ведущих мировых брендов, в том числе от известного французского модного дома Dior.
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