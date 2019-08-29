Тюменские врачи нашли виноватых в срыве поставок лекарств для онкобольных

Тюменских пациентов перевели с внутривенной разновидности препарата на подкожную Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перебои в поставках лекарств для тюменских онкобольных произошли по вине завода-производителя. Об этом заявила руководитель медицинской хирургической службы онкоцентра «Медицинский город» Наталья Иванова, отвечая на вопрос «URA.RU». В июне пациенты жаловались на недостаток жизненно важных препаратов.

«На заводе не выпустили достаточного количества трастузумаба (препарат, часто применяемый при ранней стадии рака молочной железы — прим. ред.), мы не могли повлиять на ситуацию», — объяснила врач. По ее словам, срывы поставок типичны не только для Тюменской области, но и для всех регионов России. Завод, допустивший перебои, медик назвать отказалась.

Иванова заверила, что из-за инцидента больные не пострадали. «У „Медгорода“ есть достаточный запас препарата на экстренные случат. Просто мы перевели пациентов с внутривенного трастузумаба на подкожную форму этого же лекарства. Видимо, на фоне этого перехода в соцсетях случилась паника», — рассказала врач. Сейчас недостатка в препарате в онкоцентре нет.

В июне «URA.RU» писало, что одна из пациенток «Медгорода» пожаловалась на недельные перебои с лекарством. 14 августа губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал взять ситуацию с препаратами для онкобольных на личный контроль.