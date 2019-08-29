Скандальной православной активистке из Екатеринбурга грозит реальный срок

За организацию незаконной акции Оксане Ивановой грозит 10 суток ареста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Граффити-скандал в Екатеринбурге

Лидеру екатеринбургских православных активистов Оксане Ивановой предъявили обвинение. Полиция считает ее организатором несанкционированного митинга.

«В полиции мне дали подписать протокол, обвинение еще не читала, обещали дать почитать в суде. С обвинением в организации несанкционированного митинга не согласна. Пострадать за веру для меня честь», — заявила Оксана Иванова.

Сейчас она находится в Орджоникидзевском суде Екатеринбурга. По предъявленной статье ей грозит до 10 суток ареста. Именно такой срок получили ее оппоненты по противостоянию в сквере против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.

Причиной задержания Ивановой стала акция протеста православных против восстановления «супрематического креста» уличного художника Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Свое мероприятие православные не согласовывали с властями. Во время мероприятия один из православных пригрозил противникам измазать крест кровью «вот этих сатанистов».