28 августа 2019

Скандальной православной активистке из Екатеринбурга грозит реальный срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Молебен у редакции URA.RU. Екатеринбург, иванова оксана
За организацию незаконной акции Оксане Ивановой грозит 10 суток арестаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Граффити-скандал в Екатеринбурге

Лидеру екатеринбургских православных активистов Оксане Ивановой предъявили обвинение. Полиция считает ее организатором несанкционированного митинга.

«В полиции мне дали подписать протокол, обвинение еще не читала, обещали дать почитать в суде. С обвинением в организации несанкционированного митинга не согласна. Пострадать за веру для меня честь», — заявила Оксана Иванова.

Сейчас она находится в Орджоникидзевском суде Екатеринбурга. По предъявленной статье ей грозит до 10 суток ареста. Именно такой срок получили ее оппоненты по противостоянию в сквере против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.

Причиной задержания Ивановой стала акция протеста православных против восстановления «супрематического креста» уличного художника Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Свое мероприятие православные не согласовывали с властями. Во время мероприятия один из православных пригрозил противникам измазать крест кровью «вот этих сатанистов».

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