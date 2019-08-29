Назначен самый молодой премьер-министр в истории Украины

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, гончарук алексей
Новому премьеру Украины Алексею Гончаруку в этом году исполнилось 35 летФото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

На Украине избран новый премьер-министр. По итогам голосования в Верховной раде им стал адвокат, замглавы офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

«За кандидатуру Гончарука было отдано 290 голосов», — уточняет RNS со ссылкой на данные парламента. На пост украинского премьера Гончарука выдвинула партия «Слуга народа», основанная президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гончарук — экс-замглавы офиса Зеленского. Этот пост он занимал с мая по август. Ранее он был внештатным советником министра экологии Украины Игоря Шевченко (январь—август 2015 года) и работал в должности советника первого вице-премьера Степана Кубива. В этом году Гончаруку исполнилось 35 лет.

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