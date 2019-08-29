Назначен самый молодой премьер-министр в истории Украины

Новому премьеру Украины Алексею Гончаруку в этом году исполнилось 35 лет
На Украине избран новый премьер-министр. По итогам голосования в Верховной раде им стал адвокат, замглавы офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.
«За кандидатуру Гончарука было отдано 290 голосов», — уточняет
Гончарук — экс-замглавы офиса Зеленского. Этот пост он занимал с мая по август. Ранее он был внештатным советником министра экологии Украины Игоря Шевченко (январь—август 2015 года) и работал в должности советника первого вице-премьера Степана Кубива. В этом году Гончаруку исполнилось 35 лет.