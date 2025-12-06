Суперкомпьютер Opta назвал фаворита ЧМ по футболу 2026 года

Логотип РИА URA.RU
06 декабря 2025 в 23:11
Искусственный интеллект предрек победу Испании на ЧМ-2026

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Суперкомпьютер компании Opta признал сборную Испании главным претендентом на победу в чемпионате мира 2026 года. Этот прогноз совпадает с мнением ведущих букмекерских контор. Об этом сообщает издание «РБ Спорт».

«Суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года. К числу остальных претендентов на титул Opta относит команды Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Франции», — приводит прогноз «РБ Спорт».

Жеребьевка будущего мирового первенства состоялась 5 декабря в Вашингтоне. Мундиаль 2026 года примут США, Мексика и Канада, а действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

