МО РФ: над тремя регионами России сбиты украинские беспилотники

ВС РФ отразили атаку украинских БПЛА Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Дежурные силы противовоздушной обороны России 6 декабря сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Курской, Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военного ведомства, атака произошла в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

«6 декабря в период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ. В министерстве указали, что все цели были обнаружены и поражены на подлете к российской территории.

По информации оборонного ведомства, по три беспилотника были сбиты над территориями Курской и Белгородской областей, еще два — над Брянской областью. Тип сбитых аппаратов в сообщении не уточняется. Минобороны РФ не привело данных о возможных разрушениях и пострадавших в результате инцидента.

