Поклонская рассказала о тайных переменах в личной жизни

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что в ее личной жизни произошли «радикальные изменения», которые она держит в тайне.
«Я не считаю нужным отчитываться публично о моей духовной жизни», — сказала Поклонская РИА «Новости». «Она будет закрыта для прессы, как и личная, в которой тоже произошли радикальные перемены», — добавила депутат Госдумы. Поклонская уточнила, что об этих переменах «даже никто не догадывается» и пообещала, что информация об этом «будет тайной до момента предъявления декларации». Год назад Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Ивана Соловьева.
В интервью РИА «Новости» Поклонская также заявила, что в информации о существовании у нее духовного наставника «очень много сплетен». Ранее депутат Госдумы записала со своим духовником — основателем Среднеуральского женского монастыря Сергием (Николаем Романовым) видеообращение. В нем она призналась, что от неизвестной болезни ее спасло чудо в виде кольца царя Николая Второго, напоминает агентство Nation News. Также ранее в СМИ прошла информация о разрыве Поклонской с сектой царебожников, пишут «Дни.ру».