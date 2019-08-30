Заслуженный учитель России раскритиковал продление каникул до 1 октября

Школьникам от долгих каникул будет больше вреда, чем пользы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ученики не успеют освоить школьную программу, если каникулы продлить до первого октября. Так оценил идею депутата Госдумы Василия Власова заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с «URA.RU».

«Резко отрицательно отношусь. Школьная программа напряженная. Дети на каникулах расхолаживаются. Их полтора-два месяца нужно только вводить в ритм школьной жизни», — сказал Ямбург. По его мнению, идею продления школьных каникул лоббируют представители туриндустрии. «У авиационных и туристических компаний в сентябре бархатный сезон, большие прибыли. Никакого отношения к детям это не имеет. У нас и так самые большие школьные каникулы в мире», — отметил Ямбург. Заслуженный педагог уточнил, что за границей в большинстве стран каникулы длятся два месяца.

Предложение депутата учитель назвал пиаром и популизмом. «К первому сентября все вспомнили, что есть школа, каждый хочет вставить свои пять копеек. Этого не будет. Мало ли таких фейковых предложений мы за последнее время слышали. Есть действительно серьезные проблемы, которые надо обсуждать и принимать решения», — подчеркнул он.

Ранее депутат Власов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением продлить на месяц каникулы для школьников и студентов, напоминает агентство Nation News. Парламентарий заявил, что это даст возможность студентам в сентябре заработать, а педагогам и школьникам — съездить в отпуск, уточняет RT.