29 августа 2019
28 августа 2019

Власти ХМАО потратят почти миллиард рублей на помощь ипотечникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, правительство хмао, комарова наталья
Новые выплаты достанутся семья, где есть инвалиды, малообеспеченным гражданам и другим льготникамФото: Алексей Андронов © URA.RU

Правительство ХМАО собирается до конца года выплатить 840 миллионов рублей в качестве поддержки многодетным семьям, которые имеют ипотечные кредиты. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте внешних и общественных связей Югры.

«Выплата составит 700 тысяч рублей на семью и может быть использована на приобретение жилья, являющегося единственным для семьи, в счет погашения части остатка основного долга по одному ипотечному жилищному кредиту», — отметила на заседании правительства губернатор Югры Наталья Комарова.

В департаменте социального развития Югры отметили, что претендовать на выплаты может ряд льготных категорий. Выплата будет осуществляться поэтапно до конца 2019 года в заявительном порядке. Рассчитывать на ее получение может 1200 югорских семей. Ранее «URA.RU» уже сообщало о дополнительных льготах, которые правительство ХМАО выделило многодетным семьям для решения жилищных вопросов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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