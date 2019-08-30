Власти ХМАО потратят почти миллиард рублей на помощь ипотечникам

Правительство ХМАО собирается до конца года выплатить 840 миллионов рублей в качестве поддержки многодетным семьям, которые имеют ипотечные кредиты. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте внешних и общественных связей Югры.
«Выплата составит 700 тысяч рублей на семью и может быть использована на приобретение жилья, являющегося единственным для семьи, в счет погашения части остатка основного долга по одному ипотечному жилищному кредиту», — отметила на заседании правительства губернатор Югры Наталья Комарова.
В департаменте социального развития Югры отметили, что претендовать на выплаты может ряд льготных категорий. Выплата будет осуществляться поэтапно до конца 2019 года в заявительном порядке. Рассчитывать на ее получение может 1200 югорских семей. Ранее «URA.RU» уже сообщало о дополнительных льготах, которые правительство ХМАО выделило многодетным семьям для решения жилищных вопросов.