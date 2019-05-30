За прямой линией Комаровой следила вся Югра. Но что осталось за кадром

Прямая линия губернатора ХМАО Натальи Комаровой продлилась 4,5 часа Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе своей «прямой линии» поставила очередной личный рекорд. На общение с народом у нее ушло более 4,5 часов (3 часа в прошлом году). Также дополнительной зрелищности представлению добавила публичная отставка главы муниципального предприятия в Пыть-Яхе Евгения Винтера, а также резкая критика в адрес югорского Фонда капремонта.

В студии Комарова ответила на 58 вопросов, а всего по всем каналам связи к губернатору поступило почти 1,8 тысячи обращений. Как обещают в югорском депсвязей, каждый из зарегистрированных вопросов будет рассмотрен в ближайшее время. В прошлом году на «прямой линии» Комарова ответила только на 34 вопроса, а всего к ней поступило порядка 1,2 тыс обращений.

Теперь жителям ХМАО станет удобней летать в отпуск Фото: Александр Елизаров © URA.RU

С самого начала «прямой линии», отвечая на вопросы жителей, Комарова продемонстрировала новую маршрутную сеть авиакомпании Utair. Тем самым отчитавшись о выполнении ранее данного ею обещания по появлению дополнительных и удобных рейсов из ХМАО. «Мы действительно заинтересованы в этом и считаем важной задачей сделать все необходимое, чтобы у людей, где бы они ни проживали на территории нашего региона, была возможность воспользоваться одним из видов транспорта, чтобы уехать в отпуск или добраться на работу можно было без особых затруднений», — заявила Комарова.

Аналогичным примером выполнения обещаний губернатора, стали обращения многодетных матерей Югры, которые получили дополнительные льготы на приобретения жилья. «Мы попали в программу „Молодая семья“ в 2012 году и очень благодарны окружному правительству и лично губернатору Югры за такую поддержку в виде субсидий. Мы недавно получили порядка двух миллионов рублей и теперь можем закрыть ипотеку. Мы крайне рады такому подарку, потому что осенью мужу исполнялось бы 36 лет, и мы не смогли бы рассчитывать на эту субсидию», — поблагодарила Комарову многодетная югорчанка.

Комарова не выходила из Instagram даже в ходе своей прямой линии Скриншот Instagram Натальи Комаровой

Часто Комарова отходила от навязанного ведущим формата, заглядывала в свой инстаграм и отвечала на вопросы из соцсети. Именно из подобного обращения, Комарова узнала о проблеме жителей Нижневартовска, которые после работ Югорского Фонда капитального ремонта столкнулись с перебоями горячей и холодной воды. «Для всех югорчан хочу сказать — деятельность Фонда по капитальному ремонту нужно перенастроить, в том числе по кадрам. Нужно ликвидировать все строительные недоделки и брак», — публично раскритиковала Фонд глава региона.

В ходе всей «Прямой линии» на связи с губернатором были главы всех 22 муниципалитетов региона, к которым она регулярно переадресовывала вопросы с требованием моментального отчета.

Как отмечает один из гостей «прямой линии» эксперт ОНФ Александр Тарасенко, продемонстрированная модель управления говорит о сильном контроле со стороны руководителя региона на муниципальном уровне. «Вы видите ее постоянные поездки в муниципальные образования и по максимуму встречи и с общественностью, и с населением.

Сколько бы я не подходил к ней с разными проблемами в сфере ЖКХ, она всегда слышала. Но она справедливо считает, что многие вопросы нужно решать на уровне муниципалитетов, а не идти сразу с челобитной к губернатору», — резюмирует общественник Александр Тарасенко.

Эксперты и политологи оценили прямую линию Комаровой Фото: Булат Сабитов

По мнению политолога Павла Манченко, проанализировав ход «прямой линии», можно сделать выводы о максимальной открытости и эффективности губернатора и ее команды. «Наталья Комарова — один из тех руководителей, которые не отмахиваются от проблем. Она лично принимает деятельное участие в их разрешении, и для этого использует всю полноту своих полномочий, направляет на их решение необходимые ресурсы. Это наглядно видно не только по выполнению регионом майских указов президента. Это видно по решению тех проблем, которые копились в Югре долгие годы и сегодня находят решения. Речь идет о жилищных субсидиях для молодых семей, это касается проблемы ветхого и аварийного жилья, сноса в регионе балков, появившихся еще в начале освоения региона в советские годы», — считает политолог.

«Прямую линию» с губернатором ХМАО также оценили федеральные политологи. «Комарова традиционно много времени посвящает общению с жителями, включая такие инструменты, как „прямая линия“, общение в соцсети. Ее информированность о проблемах населения можно охарактеризовать как высокую», — подводит итог генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов.

В завершение «прямой линии» Комарова зачитала стихотворение, отправленное ей в Instagram местной поэтессой Анной Сваловой. «„Вам в достоинстве не окажешь. И улыбка за вас подчас всяких слов о вас больше скажет. Остроумие — божий дар. Если в жилу, не на потеху научиться держать удар — это в общем залог успеха. И опять, выходя к толпе, словно в реку, не зная брода, подмигните внутри себе, ведь и сами вы из народа“. Поэтому я готова продолжить с вами разговор. Заряжена. Очень позитивна. И это надолго», — заключила Комарова.