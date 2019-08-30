От Краснодара до Крымского моста построят скоростную трассу

Новая трасса между Краснодаром и Крымом составит 128 км Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной трассы. Она соединит Краснодар с Крымским мостом.

«Новая дорога должна пройти южнее А-289 — почти от Темрюка до другой будущей трассы, Дальнего западного обхода Краснодара» — пишет газета Ведомости со ссылкой на свои источники. В данный момент из Краснодара в Крым пролегают две дороги: трасса А-289 и дорога, которая ведет из Крымска в Джигинку.

Источник газеты в Минтрансе пояснил, что новая дорога будет ответвлением трассы А-289, которая ведет из Краснодара в Славянск-на-Кубани. Строительство 128 км дороги к Крымскому мосту планируется по госзаказу, а открытие намечено на 2022 год.

Собеседник издания из Росавтодора добавил, что трасса будет «главной дорогой Краснодарского края». Ориентировочная стоимость дороги составит 1 миллиард рублей за 1 километр. Планируется, что до 10 сентября «Автодор» представит предложение о новой дороге в Министерстве транспорта РФ.