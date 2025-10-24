«Довели фанаты Пугачевой»: знаменитый продюсер Дзюник объяснил, почему угодил в больницу
Дзюник якобы попал в больницу из-за фанатов Аллы Пугачевой
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Продюсера Леонида Дзюника не избили — он попал в больницу из-за того, что его «довели фанаты Аллы Пугачевой». Об этом сообщили в соцсетях.
«Продюсер Филиппа Киркорова и группы Smash Леонид Дзюник попал в больницу из-за проблем с сердцем — его довели фанаты Аллы Пугачевой», — пишет telegram-канал Mash, ссылаясь на слова Дзюника. Якобы неизвестные угрожали ему: «Если ты не замолчишь — объясним, как это делается». После этих слов продюсеру стало плохо — на днях ему сделали операцию на сердце, он в больнице в тяжелом состоянии. Там он пробудет еще 10 дней.
Дзюник неоднократно комментировал личную жизнь Пугачевой. Так, в 2024-м он рассказал, что российский певец Филипп Киркоров развелся с Аллой Борисовной на фоне конфликтов с финансовым директором певицы. Как писала «КП», Дзюник рассказал, что Пугачева постоянно транжирила крупные суммы, которые зарабатывал ее муж. Певица, по его словам, пыталась заниматься бизнесом, затевая то производство чипсов, то запуская линию обуви, но особых доходов эти начинания не приносили. К тому же, как говорится в публикации, она обожала играть в казино, спуская там миллионы.
