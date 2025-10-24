«Довели фанаты Пугачевой»: знаменитый продюсер Дзюник объяснил, почему угодил в больницу

Дзюник якобы попал в больницу из-за фанатов Аллы Пугачевой Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Продюсера Леонида Дзюника не избили — он попал в больницу из-за того, что его «довели фанаты Аллы Пугачевой». Об этом сообщили в соцсетях.

«Продюсер Филиппа Киркорова и группы Smash Леонид Дзюник попал в больницу из-за проблем с сердцем — его довели фанаты Аллы Пугачевой», — пишет telegram-канал Mash, ссылаясь на слова Дзюника. Якобы неизвестные угрожали ему: «Если ты не замолчишь — объясним, как это делается». После этих слов продюсеру стало плохо — на днях ему сделали операцию на сердце, он в больнице в тяжелом состоянии. Там он пробудет еще 10 дней.