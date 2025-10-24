США ударили по наркоторговцам в Карибском море
24 октября 2025 в 18:03
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Американские вооруженные силы нанесли удар по судну, предположительно связанному с наркоторговлей, в акватории Карибского моря. В результате операции погибли шесть человек. Об этом заявил глава Пентагона.
