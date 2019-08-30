29 августа 2019

Град размером с вишню оставил свердловчан без электричества. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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После грозы и града поселок остался без светаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сильная гроза и град стали оставили без электричества почти тысячу жителей поселка Октябрьский станции Аять в Невьянском районе (Свердловская область). Непогода привела к отключению света 29 августа.

«Вечером была сильная гроза и град. Крупные градины были размером с вишню. После этого сразу пропало электричество, и до сих пор его нет. Звоним коммунальщикам, когда отремонтируют. Но они сегодня даже не обещают», — пожаловалась в «URA.RU» местная жительница Ольга Фирстова.

Редакция «URA.RU» обратилась в ЕДДС Невьянска, где подтвердили, что сроков ремонта назвать не могут из-за серьезности повреждений.

Невьянск поселок Октябрьский град размером с вишню
Фото: Ольга Фирстова © URA.RU
Невьянск поселок Октябрьский град размером с вишню
Фото: Ольга Фирстова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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