В детском лагере в Прикамье ребенку сломали плечо

Виновному подростку грозит суд Фото: pixabay.com

В детском лагере в Пермском крае подросток сломал плечо 12-летнему парню. Обидчика ждет суд, сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Инцидент произошел в начале июля в летнем оздоровительном лагере «Юность» — там поссорились 17-летний и 12-летний воспитанники лагеря. «В ходе конфликта на бытовой почве из личных неприязненных отношений юноша нанес 12-летнему подростку несколько ударов кулаком в область правого плеча», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что у пострадавшего оказалось сломано плечо.

Следователи квалифицировали травму как тяжкий вред здоровью. В отношении 17-летнего жителя Красновишер завели уголовное дело по ст. 111 ч. 2 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную утрату трудоспособности, в отношении малолетнего». Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы. Следствие завершено, дело направлено в суд.

Следствию предстоит дать правовую оценку сотрудникам оздоровительного лагеря «Юность». Установлено, что они «оказывали услуги ненадлежащего качества». Комментарий в лагере взять не удалось — на телефонный звонок корреспондента никто не ответил.