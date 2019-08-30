Росстат сообщил о росте пенсий

Размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле 2019 года вырос на 1,4%, по сравнению с июлем прошлого года. Об этом пишет Росстат в сборнике «Социально-экономическое положение России» за первое полугодие 2019 года.
Средний номинальный размер пенсий в июле составил 14 150 рублей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года сообщает
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Москве с 1 сентября повысят городские доплаты к пенсии. Минимальная пенсия в столице теперь составит 19,5 тысячи рублей. Доплаты получат 1,6 млн московских пенсионеров. До этого решения минимальный доход неработающих пенсионеров в Москве составлял 17,5 тысячи рублей.