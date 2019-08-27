В Москве повысили минимальную пенсию

С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тысяч рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тысячи из них - впервые. Перерасчет пройдет по обычному графику в первой декаде сентября.