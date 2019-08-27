В Москве повысили минимальную пенсию

Власти Москвы утвердили повышение с 1 сентября городских доплат к пенсии. Теперь минимальная пенсия в столице будет составлять 19,5 тысячи рублей. Соответствующее решение уже утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
«С сентября повышаем стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тысяч рублей. Доплаты получат 1,6 млн московских пенсионеров», — написал столичный градоначальник в своем аккаунте в Twitter. Это решение Собянина уже одобрили в соцсетях большинство кандидатов в Мосгордуму, поддержанные мэрией. В частности, порадовались повышению минимальной пенсии в Москве Наталья Починок, Валерия Касамара, Андрей Метельский и другие. До этого решения величина городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров в Москве составляла 17,5 тысячи рублей.
О планах увеличить минимальный размер пенсии Собянин сообщил 21 августа. В прошлом году власти Москвы приняли решение сохранить некоторые льготы для пенсионеров, несмотря на повышение пенсионного возраста в России.
Ранее сообщалось, что повышение выплат работающим пенсионерам в этом году не превысит трех пенсионных коэффициентов. При этом те, кто оформил пенсии в 2019 году, смогут рассчитывать на прибавку лишь через год.
В мае в Госдуму РФ был внесен законопроект, дающий право на получение негосударственной пенсии с 55 лет женщинам и с 60 лет мужчинам, напоминает агентство Nation News. Поправки призваны изменить федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах».
С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тысяч рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тысячи из них - впервые. Перерасчет пройдет по обычному графику в первой декаде сентября.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 августа 2019 г.