Банк России определился с комиссиями за быстрые платежи

Предельный размер комиссий, которые банки получат право взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП), составит 0,7% от суммы платежа. Как сообщается на сайте российского Центробанка, конечная сумма будет зависеть от вида деятельности предприятия.
«Для физических лиц платежи за любые товары и/или услуги через СБП будут бесплатными», — сообщает регулятор. Кроме того, комиссии не будут взиматься при оплате штрафов, налогов, пеней и других платежей в пользу государства. Для самых массовых платежей — за товары повседневного спроса, медицинских и образовательных услуг и т. п., тариф устанавливается на уровне 0,4%, для остальных — 0,7%.
Утвержденные тарифы вступят в действие с 1 октября 2019 года. Кроме того, до 31 декабря 2019 года Банк России установил льготный период для банков-участников и не будет взимать с них плату за операции в СБП.