В Латвии заявили, что «никогда не были» в СССР

Прибалтика никогда не входила в состав Союза Советских Социалистических Республик (СССР), она была им «оккупирована». Такое заявление сделал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.
Ранее МИД РФ в соцсетях опубликовал пост о независимости прибалтийских стран после распада СССР. В сообщении говорилось, что Латвия, Эстония и Литва, «к сожалению», не стали «современными и демократическими правовыми государствами».
На этот пост остро отреагировал Ринкевичс. «Здесь никогда не было советских балтийских республик», — написал он в Twitter. «Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения», — добавил он. Твиты МИД России латвийский министр назвал «большой ложью».
На это в посольстве РФ в Латвии заявили, что не понимают логику министра. «Каким же образом <…> Латвийская ССР вышла из состава СССР и стала независимым государством?», — поинтересовались представители российской дипмиссии на своей странице в Facebook. «Нельзя выйти, предварительно не войдя», — уточнили там.
Ранее рижский депутат Дайнис Лоцис заявил, что победа СССР над фашистской Германией во Второй мировой войне принесла «несчастье» Латвии, поскольку страна «оказалась оккупирована» Советским Союзом вплоть до 1991 года, напоминает RT. На что в России заявили, что Латвия вошла в состав Советского Союза «в соответствии с международным правом» и «никакой речи об оккупации быть не может», уточняет «
Страны Прибалтики вошли в состав СССР в 1940 году. В 1990 году Эстония, Латвия и Литва заявили о независимости, и осенью 1991 года вышли из СССР.
There has never been such thing as Baltic Soviet Republics, the Baltic States were occupied by the Soviet Union as part of Hitler-Stalin deal, ???????? ???????? ???????? regained independence and now are modern, democratic and rule- of-law states. There are lies, big lies and @mfa_russia tweets???? https://t.co/tf7aEAmkr0— Edgars Rink?vi?s (@edgarsrinkevics) 27 августа 2019 г.