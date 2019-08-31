Певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным отправились на вечеринку к другу. Об этом супруг артистки сообщил в Instagram.
«Идем поздравлять друга с днем рождения. Пойдем — гульнем», — написал Галкин у себя на странице. На выложенные снимки активно отреагировали подписчики юмориста, удивленные цветущим видом Пугачевой. Пользователи обратили внимание на фигуру и одежду артистки — певица вышла в свет в черном полупрозрачном платье. Многие поклонники Примадонны отметили, что в необычном образе она будто бы помолодела.
«Эх, всем так выглядеть в ее возрасте и носить такие туфельки», — написала в комментариях 88_skorpio_88. «Мне кажется, с Максимом Алла Борисовна просто расцвела, скинула свои балахоны, ну прям красотка», — отметила iklyuchnikova. «Какая Алла Борисовна роскошная», — считает reutova_svetlana.
Ранее Пугачева уже удивляла поклонников сменой имиджа. Тогда певица предстала в новом образе на юбилейном музыкальном фестивале «Рандеву» в Юрмале.