Украинцы вымогали сотни тысяч долларов от имени Зеленского

Группа мошенников на Украине от имени представителей президента Владимира Зеленского вымогала крупную взятку у местного бизнесмена. Об этом сообщил руководитель офиса главы государства Андрей Богдан в Facebook.
Он выложил два снимка. На одном изображены пачки долларов США, на другом — двое лежащих на полу мужчин в наручниках. По информации Богдана, задержанные Службой безопасности Украины люди — это вымогатели, которые представлялись доверенными лицами президента (главой офиса и руководителем департамента) и требовали от экс-сотрудника госкомпании «Укрспецэкспорт» 570 тысяч долларов. За эти деньги они обещали бизнесмену высокую должность в другом госконцерне — «Укроборонпром». Двоих из четверых мошенников задержали. «Мы взяток не берем. Все изменилось!» — написал Богдан.
Ранее Богдан оказался замешан в скандале с подкупом. Он заявил, что криминальные структуры — покровители мэра Киева Виталия Кличко — предлагали ему десятки миллионов долларов взамен на сохранение Кличко на посту градоначальника. Мэр Киева в ответ назвал Богдана «лжецом», напоминает RT.
Владимир Зеленский был избран президентом Украины в мае. Опрос местных жителей, проведенный фондом «Демократические инициативы» по итогам 100 дней работы Зеленского, показал, что новому главе государства доверяют 70% украинцев, уточняет телеканал 360.