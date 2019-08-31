Трамп уволил помощницу за пьяные сплетни о его дочерях

Американский лидер Дональд Трамп уволил личную помощницу Мадлен Вестерхаут, рассказавшую о том, что президент стесняется полноты собственной дочери Тиффани. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.
По данным издания, накануне увольнения 28-летняя Вестерхаут участвовала в неформальной встрече с журналистами. Там она «выпила пару рюмок и разоткровенничалась». Во время беседы помощница похвасталась тем, что Трамп поддерживает с ней более близкие отношения, чем со своими дочерьми — Иванкой и Тиффани. С последней, по словам Вестерхаут, президент не любит фотографироваться из-за того, что считает младшую дочь слишком полной, уточняет агентство Nation News.
Трамп подтвердил увольнение личной помощницы. Он отметил, что Вестерхаут была отличным сотрудником, но ее высказывания показались президенту «немного оскорбительными», пишет «Пятый канал»