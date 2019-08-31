30 августа 2019

На медицину в России направят сотни миллионов рублей из Резервного фонда

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя продолжительность жизни должна увеличиться на пять летФото: Николай Бастриков © URA.RU
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Национальные проекты

Из Резервного фонда РФ четырем российским регионам будет выделено 421,5 миллиона рублей на развитие медицины. Соответствующий проект принят Правительством РФ.

Деньги в рамках нацпроекта «Здравоохранение» пойдут на строительство и реконструкцию медучреждений. Средства распределят между четырьмя регионами — Хакасией, Красноярским краем, Самарской и Кемеровской областями, пишет РИА «Новости».

Национальный проект «Здравоохранение» стартовал с 1 января этого года. Он предусматривает несколько направлений. В том числе совершенствование оказания первичной медицинской помощи, борьбу с онкозаболеваниями, обучение специалистов-медиков, цифровизацию здравоохранения и т. д. В итоге ожидается, что к 2024 году будет повышена продолжительность жизни россиян до 78 лет. Сейчас средний возраст составляет 73,7 лет. При этом женщины в России, как правило, живут дольше мужчин, уточняет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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