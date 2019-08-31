Украинский военный погиб на границе с Россией

Военный погиб в результате взрыва неизвестного предмета
новость из сюжетаВойна на Украине
На границе Харьковской области неподалеку от территории России погиб 35-летний инспектор пограничной службы. О смерти военнослужащего сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).
«30 августа около 19:00 во время отдыха и разогрева пищи произошел разрыв неизвестного взрывного предмета. В результате этого военный, служащий по контракту, получил ранения в шею», — информирует ГПСУ. Сослуживец оказал раненому первую помощь и сообщил об инциденте в подразделение. Однако спасти пострадавшего не получилось — мужчина скончался в машине скорой помощи.
Взрыв произошел вечером, когда наряд военнослужащих прикрывал подступы к границе с Россией, сообщает RT. На месте произошедшего работают следователи.