30 августа 2019

Украинский военный погиб на границе с Россией

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Последствия АТО и украинские блокпосты в Краматорске. Украина, военная техника, украинские войска
Военный погиб в результате взрыва неизвестного предметаФото: Карина Ванеш © URA.RU
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Война на Украине

На границе Харьковской области неподалеку от территории России погиб 35-летний инспектор пограничной службы. О смерти военнослужащего сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

«30 августа около 19:00 во время отдыха и разогрева пищи произошел разрыв неизвестного взрывного предмета. В результате этого военный, служащий по контракту, получил ранения в шею», — информирует ГПСУ. Сослуживец оказал раненому первую помощь и сообщил об инциденте в подразделение. Однако спасти пострадавшего не получилось — мужчина скончался в машине скорой помощи.

Взрыв произошел вечером, когда наряд военнослужащих прикрывал подступы к границе с Россией, сообщает RT. На месте произошедшего работают следователи.

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