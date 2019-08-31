В самолете находились два человека
Легкомоторный самолет «Сигма» совершил жесткую посадку в Московской области. Пилот погиб, находившийся на борту ребенок получил травмы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«Легкомоторный самолет жестко приземлился под деревней Минино Клинского района», — рассказали РИА «Новости» в МЧС. Спасатели сообщили, что на борту находились летчик и 12-летняя девочка. «Пилот погиб, ребенка осматривают врачи», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
На месте ЧП работают экстренные службы, обстоятельства происшествия выясняются, пишет RT.