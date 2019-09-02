Бизнесмена расстреляли в Челябинской области

Златоустовского предпринимателя расстреляли из ружья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) расстреляли предпринимателя Давида Худояна. С огнестрельным ранением живота он госпитализирован, но врачи не смогли его спасти, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах города.

Инцидент произошел ночью. Неизвестный выстрелил в Худояна из ружья. По некоторым данным, подозреваемый установлен, его ищут силовики. В следственном отделе СКР по Златоусту обещали дать комментарий позднее.

У Худояна в Златоусте осталось несколько братьев, они занимаются бизнесом. В частности, продают хлебобулочные изделия в большом объеме и ремонтируют различные объекты. По данным источника, Худояны являются родственниками семьи Сгоянов, которые очень близки к подавшему в понедельник в отставку мэру Вячеславу Жилину.