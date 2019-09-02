Поклонская впервые высказалась о разводе с мужем

О разрыве с супругом Наталья Поклонская написала в социальных сетях Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала информацию о разрыве отношений с супругом Иваном Соловьевым. Говорить прямо, что именно стало яблоком раздора, депутат не стала.

«Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом», — написала Наталья Поклонская в Instagram. Также в сообщении парламентарий добавила, что возможность комментировать эту новость она предоставляет своему теперь уже бывшему мужу.

О расставании Поклонской и бывшего руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в России стало известно сегодня днем. Соловьев заявил, что развод случился из-за амбиций его жены. Пара официально оформила свои отношения в августе 2018-го. За год совместной жизни супруги реализовали несколько гуманитарных проектов и написали книгу.