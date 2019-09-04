На Ямале вторичное жилье упало в цене из-за нефтегазовых компаний

Стоимость «квадрата» вторичного жилья в Муравленко и Ноябрьске снизилась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Средние цены на вторичное жилье в двух городах ЯНАО — Муравленко и Ноябрьске — снизились. Экономисты связывают это с ослаблением влияния предприятий ТЭК в муниципалитетах.

Согласно постановлению окружного правительства, средняя цена за «квадрат» в новостройке в первом полугодии 2019 года в Губкинском составила 69 тысяч рублей, в Новом Уренгое — 77,9 тысячи рублей, в Муравленко — 69,1 тысячи рублей, в Ноябрьске — 63,2 тысячи рублей. Средняя цена за кв. метр вторичного жилья в Губкинском составила — 82,5 тысячи рублей, Новом Уренгое — 89,1 тысячи рублей, Муравленко — 40 тысяч рублей и Ноябрьске — 48,8 тысячи рублей.

Относительно второго-третьего кварталов прошлого года средняя цена за «квадрат» в новостройках выросла. Рост также отмечен и на вторичном рынке, за исключением Муравленко, где стоимость кв. метра составляла 43,5 тысячи рублей, и Ноябрьска — 48,9 тысячи рублей.

В Муравленко ранее расформировали филиал «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». В Ноябрьске, где работают две дочерних структуры «Газпрома», глава региона Дмитрий Артюхов признал падение уровня добычи нефти и газа.

Экономист Константин Селянин считает, что, если предприятия по добыче полезных ресурсов уходят или ослабевают, это сказывается на возможностях городов и людей покупать недвижимость. «Кто предъявляет спрос на эти квартиры? Те люди, которые приезжают в эти города работать, а не отдыхать. Если их приток иссякает, то меньше спрос на квартиры, тогда приходится цены снижать», — сообщил «URA.RU» эксперт.