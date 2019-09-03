Участники массовых беспорядков отправились в колонию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Участники массовых беспорядков в Москве 27 июля Данила Беглец и Иван Подкопаев получили сроки в колонии. Еще несколько человек отпустили. По мнению юристов, нарушители получили «мягкие» сроки, но государственная власть продемонстрировала, что насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов будет пресекаться.

«Тверской суд Москвы во вторник приговорил к двум годам колонии общего режима Данилу Беглеца», — передает РАПСИ . Беглец был осужден по статье «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья» за нападение на бойца Росгвардии. Свою вину он признал.

Юристы отмечают, что Беглец получил срок по низшей планке. «Само по себе обвинение в применении насилия в отношении представителя власти является тяжким, и, как следствие, ожидать условного приговора было бы необоснованно. Желание строго подойти к этой ситуации со стороны государственной власти просто исключало такой подход, как условное наказание, поскольку не была бы достигнута та цель, которую можно предположить — показать участникам несанкционированных мероприятий, что насилие в отношении правоохранительных органов будет строго пресекаться», — заявил адвокат Алексей Мельников. При этом он отметил, что прекращение дел в отношении шести человек — свидетельство, что «нет бетонного катка, когда всех, кого правоохранительная система первоначально обвинила, закатали в асфальт и дали санкцию».

Три года колонии получил другой участник массовых беспорядков — Иван Подкопаев, который был арестован по той же статье, что и Беглец. В Следственном комитете РФ выяснили, что Подкопаев, скрыв лицо балаклавой, распылил химическое вещество в полицейских и сотрудников Росгвардии.

В действиях еще нескольких задержанных — Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева — следственный комитет не нашел состава преступления.

Публицист Армен Гаспарян в своем блоге в Twitter оценил приговор Подкопаеву как гуманный. «В странах демократии за распыленный в лицо полицейскому газ он бы до суда не дожил. Скончался бы на месте от многочисленных пулевых ранений. Но Мордор — все равно мы», — написал Гаспарян.

Несистемная оппозиция организовала незаконную акцию 27 июля, которая закончилась массовыми беспорядками и задержаниями. Организаторы мероприятия требовали зарегистрировать «независимых» кандидатов на выборы депутатов в Мосгордуму. Мосизбирком и ЦИК отказали в регистрации, поскольку в подписях за выдвижение депутатов были «мертвые души» и неверно заполненные графы. Кандидат Сергей Митрохин оспорил решение в суде и был зарегистрирован.