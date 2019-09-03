Назар, который сменил пол еще на свободе, обручился с женщиной (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В московском СИЗО № 6 прошла первая в истории России свадьба заключенного трансгендерного мужчины Назара Гулевича и Елены, которая находится на свободе. Об этом событии рассказала замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Сама церемония прошла очень быстро. Все происходило по упрощенной схеме. Никакой брачной ночи не было, все сразу разошлись. Организовать свадьбу несложно, было сложнее разобраться с паспортом Назара. Особо планов у них нет, сейчас главное — разобраться с делом Назара», — передает Life слова Меркачевой.

Назар (ранее Анастасия) Гулевич был арестован за мошенничество. Долгое время его не хотели принимать ни в мужское, ни в женское СИЗО. В итоге поместили в женский изолятор, взяв в расчет физиологию (Назар не делал операций по смене пола). Формально трансгендер является мужчиной, так как еще до задержания поменял документы на родине в Белоруссии. Новый «мужской» паспорт попал в руки мошенникам, которые совершили преступление, используя его имя.