Китай хочет построить в России крупнейший в мире завод метанола

Китайская компания Sherwood Energy [входит в Sirius Holding] хочет построить в Хабаровском крае потенциально крупнейший в мире завод по переработки в метанол. Об этом журналистам рассказала в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).
Подписание соответствующего соглашения запланировано на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 4—6 сентября. По словам главы направления нефтегазохимии департамента инвестпроектов АНО АПИ Анастасии Набатчиковой, первая стадия проекта предполагает строительство производства метанола мощностью 7,2 млн тонн в год в поселке Аян.
«Ресурсной базой должны стать месторождения Западной Якутии, газ которых поступит в Аян по новому газопроводу мощностью до 20 млрд кубометров в год и протяженностью около 1,2 тыс. км.», — пишет «
Стоимость производства оценивается в 740 млрд рублей. Эти деньги пойдут на разведку и разработку месторождений (250 млрд), на газопровод (150 млрд), на сам завод (300 млрд) и инфраструктуру в поселке (40 млрд). В Sirius Holding изданию планы по проекту подтвердили.