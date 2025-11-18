Политолог рассказал, что скрывается за намерением Зеленского уступить территории
Зеленский еще надеется стать частью европейского мира
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на территориальные уступки в переговорах с Россией, но при условии вступления «Незалежной» в НАТО или ЕС. Об этом в интервью URA.RU рассказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Вероятно, что Зеленский согласится принять территориальные уступки при гарантиях вступления в НАТО или ЕС, чего лидер „Незалежной“ добивается уже многие годы. Однако это не приемлемо для России», — сообщил политолог Козюлин, отвечая на вопрос о том, на какие уступки может пойти президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с Россией.
Россия и Украина уже провели в Турции три раунда прямых переговоров. Они дали определенные результаты: обмен пленными, телами погибших военнослужащих, а также проекты меморандумов по урегулированию конфликта. Последний раунд, который состоялся 23 июля, разбили на два этапа. Сначала главы делегаций — Мединский и Умеров — встретились тет-а-тет, чтобы обсудить повестку. Эта практика уже применялась на предыдущих переговорах и показала свою эффективность в определении ключевых тем для обсуждения. После предварительной встречи делегации приступили к переговорам в полном составе, опираясь на заранее подготовленный список тем.
