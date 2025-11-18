Зеленский еще надеется стать частью европейского мира Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на территориальные уступки в переговорах с Россией, но при условии вступления «Незалежной» в НАТО или ЕС. Об этом в интервью URA.RU рассказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Вероятно, что Зеленский согласится принять территориальные уступки при гарантиях вступления в НАТО или ЕС, чего лидер „Незалежной“ добивается уже многие годы. Однако это не приемлемо для России», — сообщил политолог Козюлин, отвечая на вопрос о том, на какие уступки может пойти президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с Россией.