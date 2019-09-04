Министр Мантуров раскрыл планы по продаже «президентских» Aurus

Правительство РФ планирует в 2020 году продать до 50 автомобилей Aurus, разработанных для первых лиц государства, в 2021 году — более 500 машин. С таким планом выступил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Сейчас, по его словам, в НАМИ налажено лишь мелкосерийное производство авто.
«Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 году уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей и постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5000 машин», — цитирует Мантурова газета «Ведомости».
В данный момент на базе НАМИ («Научного автомоторного института») производятся лимузин и седан Aurus, все выпускаемые машины «уходят в госструктуры», отметил Мантуров. Также на испытаниях находятся минивэн и внедорожник, добавил он.
В августе о намерении приобрести всю линейку представительских авто Aurus российского производства заявлял президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, напоминает «Национальная служба новостей». Предполагается, что цена автомобилей Aurus составит около 18 миллионов рублей.