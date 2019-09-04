Югорские врачи провели уникальную операцию и спасли жизнь младенца

Нижневартовские хирурги провели редкую для Югры операцию и спасли жизнь восьмимесячному мальчику из Нягани. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО.
«Ребенок силами санитарной авиации поступил в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу (ОКДБ) в тяжелом состоянии: не мог нормально есть и ходить в туалет. На первом этапе требовалось просто спасти жизнь малышу и уже потом продолжать лечение», — добавили в депздраве.
Врачи ОКДБ определили, что у ребенка врожденная патология внутренних органов, требующая хирургического вмешательства. На первом этапе врачи облегчили состояние ребенка, после чего он смог есть, начал набирать вес и стал активным. После этого врачи приступили к следующему этапу лечения, для которого потребовалась консультация профессора из Тюмени. В результате, хирурги из Нижневартовска провели редкую для Югры операцию, восстановили деятельность внутренних органов и вылечили младенца.
Это не первый случай, когда благодаря высокой квалификации югорских медиков, удается сохранить жизнь и здоровье ребенка. Ранее «URA.RU» писало, что врачи спасли двенадцатилетнего мальчика из отдаленного села Покур от ампутации руки, которую он повредил бензопилой. В депздраве добавили, что всем югорчанам вне зависимости от места их жительства и возраста доступны любые виды медуслуг, как того требует нацпроект «Здравоохранение».